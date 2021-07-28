Россиянки сыграют с командой США в финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная России победила со счетом 21:14 команду Китая в полуфинальном матче турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

Самой результативной на площадке стала россиянка Юлия Козик, на счету которой 10 очков.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 прошел в формате кругового турнира, в нем принимали участие сборные России, Италии, Китая, Монголии, Румынии, США, Франции и Японии. Россиянки вышли в плей-офф со второго места, одержав пять побед в семи матчах.

В финале россиянки сыграют со сборной США, которая в полуфинале обыграла команду Франции со счетом 18:16. На групповом этапе российская команда проиграла американкам (16:20). Сборная России является вторым номером мирового рейтинга, американки - 13-е. Финальный матч пройдет в среду, начало - 15:55 мск.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.