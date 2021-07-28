Кириленко: сборная России по баскетболу 3х3 провела с сербами идеальный матч на Олимпиаде

В среду мужская сборная России по баскетболу 3х3 победила со счетом 21:10 команду Сербии в полуфинальном матче Олимпийских игр в Токио. Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. В финальном матче россияне встретятся с победителем матча Бельгия - Латвия.

"История творится на наших глазах, - сказал Кириленко. - Против команды Сербии надо было провести идеальную игру, и ребята ее провели. Поздравляю всех с победой и с тем, что у нас уже есть как минимум одна олимпийская медаль. Продолжаем дальше".

"Это заслуга и тех игроков, которые сейчас в Токио, и тех, кто участвовал в подготовке, их роль в этом успехе тоже огромна. И я очень рад за всю нашу большую организацию, за департамент баскетбола 3x3 РФБ и лично за его руководителя Олега Ушакова. Сколько сил они потратили на организацию, на подготовку этой олимпийской команды, которая началась четыре года назад, с включением баскетбола 3x3 в программу Олимпиады", - добавил Кириленко.

Финальная игра пройдет 28 июля в 16:25 мск. Олимпийские игры завершатся 8 августа.