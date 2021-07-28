Россиянин Сирант не сумел выйти в плей-офф олимпийского турнира по бадминтону

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Сирант уступил индонезийцу Энтони Синисуке Гинтингу во втором матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону.

Встреча завершилась со счетом 21:12, 21:10 в пользу представителя Индонезии. Россиянин занял второе место в группе J и не сумел выйти плей-офф. В первом матче Сирант победил венгра Тамаша Крауса, который с двумя поражениями стал последним в группе. Гинтинг с первого места вышел в плей-офф.

Сиранту 27 лет, он является серебряным (2017) и бронзовым призером (2019) чемпионатов Европы по бадминтону среди смешанных команд. В 2017 году бадминтонист выиграл Открытый чемпионат России.

Финал одиночного турнира у мужчин состоится 2 августа. Олимпийские игры завершатся 8 августа.