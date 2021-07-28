Исинбаева: россияне на Олимпиаде хотят показать всему миру, что они чистые спортсмены

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Токио, хотят показать всему миру, что выступают без допинга. Такое мнение журналистам высказала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

"Если бы у нас был флаг и гимн, то ребята в наших командах были бы более воодушевленные, но так они хотят показать всему миру, что они чистые спортсмены и заслуживают такого же отношения, как и к другим спортсменам на Олимпиаде. Респект нашим спортсменам в Токио. Всем", - сказала Исинбаева.

По ее словам, Олимпиада в Токио является эпохальной для российского спорта. "Идет смена парадигмы. Мы забываем о том, что было, идет новая веха в нашем спорте", - отметила Исинбаева.

Из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee).