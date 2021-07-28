Таймазова принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в дзюдо

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг.

В поединке за бронзовую награду Таймазова победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио. Вторую бронзовую медаль завоевала нидерландка Санне ван Дейк, победившая представительницу Германии Джованну Скоккимарро. Золото выиграла японка Тидзуру Араи, победившая в финале австрийку Микаэлу Поллерес.

В полуфинале турнира Таймазова уступила Араи. Поединок стал самым продолжительным на Олимпиаде в Токио - 16 минут 41 секунда. Российская спортсменка покинула татами в сопровождении врачей. Поединок за бронзу состоялся спустя час после полуфинальной схватки.

Таймазова принесла сборной России пятую бронзовую медаль. Российская команда, в активе которой также семь золотых и восемь серебряных наград, занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует команда Японии (12 золотых, 4 серебряные, 5 бронзовых наград), вторыми идут китайцы (11-5-8), на третьем месте располагается команда США (10-11-9).

Таймазовой 22 года, в ее активе бронза чемпионата мира (2019) в командном турнире, также она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2021) и победительницей турнира Большого шлема в Казани (2021).

Олимпиада завершится 8 августа.