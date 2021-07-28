Матч квалификации Лиги конференций "Кешля" - "Сочи" в Баку смогут посетить 1 300 зрителей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ответный матч второго квалификационного раунда футбольной Лиги конференций между азербайджанским клубом "Кешля" и российским "Сочи" смогут посетить до 1 300 болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Кешли".

Встреча пройдет 29 июля в Баку и начнется в 19:00 мск. Матч состоится на "АСК-Арене", которая вмещает 8 300 зрителей. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Сочи".

"Напечатано 1 300 билетов на эту игру, которые сейчас продаются. Ожидается, что максимальное количество фанатов будет примерно таким же", - сказали в пресс-службе.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые.