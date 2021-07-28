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Футбол в России

Футболист "Зенита" Оздоев из-за травмы пропустит до трех месяцев

Полузащитник получил растяжение связок коленного сустава

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" и сборной России Магомед Оздоев из-за растяжения связок коленного сустава пропустит от двух до трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

"У игрока диагностировано растяжение связок коленного сустава. Принято решение, что Магомед Оздоев будет проходить консервативное лечение, ориентировочный срок восстановления 2-3 месяца", - говорится в сообщении "Зенита".

Оздоев получил травму в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против подмосковных "Химок" (3:1). Полузащитник получил повреждение в одном из игровых эпизодов в начале встречи и был заменен на Кирилла Кравцова на девятой минуте игры.

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