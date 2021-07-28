Рылов и Тарасевич вышли в полуфинал Олимпиады в плавании на дистанции 200 м на спине

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Евгений Рылов и Григорий Тарасевич квалифицировались в полуфинал Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров на спине.

Рылов вышел в полуфинал со вторым результатом, Тарасевич - с седьмым.

24-летний Рылов на Играх в Токио победил на дистанции 100 м на спине, также в его активе серебро в эстафете 4х200 вольным стилем. На Олимпийских играх 2016 года он стал третьим в заплыве на 200 м на спине.

Полуфиналы пройдут 29 июля, финал - 30 июля. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.