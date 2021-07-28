Дзюдоистка Таймазова заявила, что была готова биться за бронзу даже с одним глазом

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова была готова бороться за бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио даже с одним глазом. Об этом она рассказала журналистам. Таймазова выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 70 кг. В поединке за бронзовую награду Таймазова победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио.

"Победа это или разочарование? Думаю, 50 на 50. Я выходила бороться именно за победу, очень хотела завоевать золотую медаль, пройти этот шаг, выиграть в полуфинале, - отметила Таймазова. - Это было, наверное, главной целью, я максимум усилий приложила, сделала все что могла, но не получилось пройти в финал".

В полуфинале турнира Таймазова уступила представительнице Японии Тидзуру Араи. Поединок стал самым продолжительным на Олимпиаде в Токио - 16 минут 41 секунду. Российская спортсменка покинула татами в сопровождении врачей. Поединок за бронзу состоялся спустя час после полуфинальной схватки.

"Я не могу судить про схватку с японкой, считаю, что был спорный момент в конце схватки, где рассматривали, дать оценку или нет, думаю, там была оценка, - сказала россиянка. - А что касается партера - она блокировала мне свободный переворот, она ломала руку, это запрещенный прием, но судьи посчитали, что ее нельзя наказывать. Для меня это не оправдание, и после этих моментов я готова была бороться за победу, но, к сожалению, проснулась уже проигравшей".

"После этой схватки меня все поддерживали. Тренеры сказали забыть, что было - этого не вернуть, нужно было забрать медаль во что бы то ни стало, - рассказала дзюдоистка. - Постараюсь в следующий раз все исправить, надо забыть это и идти дальше. Не боялась, допустят меня до встречи или нет, я бы без глаза вышла бороться".

Биться до конца

Спортсменка рассказала, что сейчас не видит правым глазом, но во время поединка за бронзу забыла об этом. "В данный момент я вижу только левым глазом, но в схватке забыла все, что у меня болит. Максимально концентрировалась на схватке, думаю, завтра будет болеть просто все. Сегодня я не позволяла себе об этом думать, максимально настраивалась биться до конца и делать все, чтобы уйти с медалью", - отметила Таймазова.

Дзюдоистка подчеркнула, что даже не думала о том, чтобы сдаться в полуфинале. "Если бы я чувствовала себя плохо, гнала бы эти мысли, я чувствовала себя хорошо. У японки были моменты, когда она уставала, иногда вставала позже меня, иногда раньше. Я не могла себе позволить постучать о татами и сдаться, мой долг был выйти, а силы, оказывается, еще были", - сказала спортсменка.

"Что бы сказала судьям? Бог вам судья. Думаю, они тоже выполняют свою работу, каждый сегодня выполнял свою работу. Наверное, они так посчитали, пусть это будет на их совести, я сделала все, что могла", - заключила Таймазова.

Таймазова принесла сборной России пятую бронзовую медаль. Российская команда, в активе которой также семь золотых и восемь серебряных наград, занимает четвертое место в медальном зачете. Лидирует команда Китая (11 золотых, 5 серебряных, 8 бронзовых), вторыми идут японцы (11-4-5), на третьем месте располагается команда США (10-11-9).

Таймазовой 22 года, в ее активе бронза чемпионата мира (2019) в командном турнире, также она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2021) и победительницей турнира Большого шлема в Казани (2021).