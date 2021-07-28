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XXXII летние Олимпийские игры

Чилийский журналист заявил, что не называл теннисиста Медведева мошенником

По словам представителя прессы, его вопрос был вполне безобидным

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Чилийский журналист Себастьян Намиас заявил, что не называл российского теннисиста Даниила Медведева мошенником из-за того, что на форму российских спортсменов нанесены цвета флага страны. Об этом Намиас рассказал ТАСС.

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В среду Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить от освещения Олимпиады журналиста Намиаса, назвавшего форму российской команды мошеннической.

"Не знаю, как я оказался вовлечен в эту ситуацию, мой вопрос был безобидным, - сказал Намиас. - Это был простой вопрос, есть ли на них клеймо после допингового скандала. Я не говорил, что кто-то мошенничает. Я просто сказал слово "клеймо", а люди подумали, что я говорю о мошенничестве или чем-то таком".

"Я не говорил ему, что он мошенник или что-то подобное. Можем ли мы пожать руки с Даниилом? У него сейчас есть дела поважнее, чем это, у него четвертьфинал. По-моему, он хороший, воспитанный парень, посмотрим", - добавил Намиас.

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