Футболист "Реала" Алаба заразился коронавирусом

ТАСС, 28 июля. Австрийский защитник испанского футбольного клуба "Реал" Давид Алаба заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Алабе 29 лет, он перешел в "Реал" в мае на правах свободного агента. До этого с 2009 до 2021 год австриец выступал в мюнхенской "Баварии". Он является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем

Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира.