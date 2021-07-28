Отец дзюдоистки Таймазовой считает, что завоевать бронзу Игр ей помог кавказский характер

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июля. /ТАСС/. Кавказский характер помог дзюдоистке Мадине Таймазовой выиграть бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 70 кг. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсменки Андрей Таймазов.

В поединке за бронзовую награду Таймазова победила представительницу Хорватии Барбару Матич. Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на Олимпиаде в Токио.

"У Мадины истинно кавказский характер, который проявился у нее с детства. Упорная, волевая, сильная духом. Такая она не только в спорте, но и в жизни. Да, она ошиблась немного, что отдалило ее от золота, но ничего, бронза - это тоже хороший показатель. Я сам тренер и знаю, как сложно завоевывать победу", - сказал Таймазов.

Он рассказал, что по прилете в честь Мадины в доме проведут кувд - праздничное мероприятие по осетинским традициям с тремя ритуальными пирогами. На праздник будут звать родственников, односельчан, друзей семьи. Также спортсменку будут торжественно встречать в аэропорту Беслана.

Таймазовой 22 года, в ее активе бронза чемпионата мира (2019) в командном турнире, также она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2021) и победительницей турнира Большого шлема в Казани (2021).