Бронзовый призер Игр дзюдоистка Таймазова пройдет медобследование перед командным турниром

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио российская дзюдоистка Мадина Таймазова пройдет углубленное медицинское обследование перед выступлением в олимпийском турнире смешанных команд. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской женской сборной Дмитрий Морозов.

"Перед командным турниром Мадина пройдет углубленное медобследование. Это был суровый баттл, но никаких потерь для здоровья там нет. Там была потеря гарантированного на сто процентов финала", - рассказал Морозов.

Таймазова выиграла первую медаль для команды российских дзюдоистов на Играх в Токио. Три поединка спортсменка провела с дополнительным временем, дважды оно длилось более 10 минут. На полуфинальный поединок с японкой россиянка вышла с заплывшим глазом, после схватки она покинула татами в сопровождении медиков.