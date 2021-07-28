Теннисные матчи на Олимпиаде перенесут после жалоб спортсменов на жару

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Теннисные матчи на Олимпийских играх в Токио будут начинаться позднее, организаторы приняли такое решение после жалоб спортсменов на жару. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

"В интересах здоровья и благополучия игроков и после консультаций матчи олимпийского турнира с 29 июля будут начинаться в 15:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Ранее несколько теннисистов жаловались на тяжелые условия на турнире. Россиянин Даниил Медведев после матча третьего круга в среду сообщил журналистам, что по ходу игры чуть не потерял сознание.

Олимпийские игры завершатся 8 августа, теннисные соревнования - 1 августа.