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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисные матчи на Олимпиаде перенесут после жалоб спортсменов на жару

Ранее россиянин Даниил Медведев заявил, что чуть не потерял сознание по ходу матча третьего круга турнира

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Теннисные матчи на Олимпийских играх в Токио будут начинаться позднее, организаторы приняли такое решение после жалоб спортсменов на жару. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

"В интересах здоровья и благополучия игроков и после консультаций матчи олимпийского турнира с 29 июля будут начинаться в 15:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Ранее несколько теннисистов жаловались на тяжелые условия на турнире. Россиянин Даниил Медведев после матча третьего круга в среду сообщил журналистам, что по ходу игры чуть не потерял сознание.

Олимпийские игры завершатся 8 августа, теннисные соревнования - 1 августа.

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