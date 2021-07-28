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XXXII летние Олимпийские игры

Испанская теннисистка покинула корт в инвалидном кресле из-за жары в Токио

Паула Бадоса не сумела продолжить матч против Маркеты Вондроушовой из Чехии

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла из-за жары продолжить четвертьфинальный матч Олимпийских игр в Токио против Маркеты Вондроушовой из Чехии.

Спортсменка завершила участие после первого сета, в котором проиграла со счетом 3:6. 23-летняя спортсменка покинула площадку в инвалидной коляске и с полотенцем на голове.

Ранее несколько теннисистов жаловались на тяжелые условия на турнире. Россиянин Даниил Медведев после матча третьего круга в среду сообщил журналистам, что по ходу игры чуть не потерял сознание. Позднее организаторы приняли решение о переносе теннисных матчей четверга на 15:00 по местному времени (9:00 мск).

Женский теннисный турнир закончится 31 июля. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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