Испанская теннисистка покинула корт в инвалидном кресле из-за жары в Токио

Спортсменка завершила участие после первого сета, в котором проиграла со счетом 3:6. 23-летняя спортсменка покинула площадку в инвалидной коляске и с полотенцем на голове.

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла из-за жары продолжить четвертьфинальный матч Олимпийских игр в Токио против Маркеты Вондроушовой из Чехии.

Ранее несколько теннисистов жаловались на тяжелые условия на турнире. Россиянин Даниил Медведев после матча третьего круга в среду сообщил журналистам, что по ходу игры чуть не потерял сознание. Позднее организаторы приняли решение о переносе теннисных матчей четверга на 15:00 по местному времени (9:00 мск).

Женский теннисный турнир закончится 31 июля. Олимпийские игры завершатся 8 августа.