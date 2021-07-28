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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер Таймазовой считает, что судьи не дали дзюдоистке завоевать золотую медаль Олимпиады

По мнению Михаила Рахлина, арбитры должны были дисквалифицировать японскую дзюдоистку за запрещенный болевой прием в полуфинальном матче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Заслуженный тренер России, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин уверен, что его подопечной Мадине Таймазовой не дали завоевать золото Олимпиады судьи. Такое мнение он высказал ТАСС.

В среду дзюдоистка из Петербурга Таймазова принесла сборной России первую медаль Олимпиады в Токио в этом виде спорта, завоевав бронзу в весовой категории до 70 кг.

"Есть ощущение, что ей не дали завоевать золотую медаль, потому что и бросок не засчитали, который она сделала на 17-й минуте борьбы с японской спортсменкой - двукратной чемпионкой мира. Японцам эта медаль нужна, и они делают все, чтобы завоевать максимальное количество наград. К тому же японку не дисквалифицировали за запрещенный болевой прием, поэтому осадок небольшой остался. Если бы она была в финале, она бы боролась за золотую медаль и сделала бы это успешно", - сказал Рахлин.

Таймазова в первом поединке Олимпиады победила спортсменку из Испании Марию Бернабеу, во втором - бразильянку Марию Портелу, в четвертьфинале - греческую спортсменку Елизавету Телциду. В полуфинале судьи засчитали победу фаворитке олимпийского турнира в этой весовой категории - японской спортсменке Тидзуру Араи, она в итоге победила.

Рахлин также добавил, что еще полтора-два года назад никто не рассматривал Таймазову даже кандидатом на Олимпийские игры. "Она ворвалась в сборную фактически в последнюю секунду, Олимпиаду перенесли, и она за эти полтора года набрала рейтинг и стала одной из сильнейших спортсменок в этом весе. Я могу сказать, что Мадина большой молодец, она сегодня наш герой, ее бронза для нас и для нее с золотым отливом", - сказал Рахлин.

Впервые в истории олимпийского дзюдо будет разыграна медаль в командных соревнованиях, где Таймазова еще сможет побороться за медали. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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