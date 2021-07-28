Китайский тяжелоатлет Ши Чжиюн с мировым рекордом победил на Олимпийских играх

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Китаец Ши Чжиюн победил на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг.

В рывке китайский спортсмен поднял вес 166 кг, в толчке - 198 кг, в сумме - 364 кг. Суммарный результат стал новым мировым рекордом, предыдущее достижение (363 кг) также принадлежало Ши Чжиюну, в его активе также рекорды мира в рывке (169) и толчке (198).

Серебряная награда на счету венесуэльца Хулио Майоры (346; 156+190), третьим стал албанец Брикен Цалья (341; 151+190). Для сборной Албании медаль стала первой за всю историю участия команды на Олимпиадах.

Ши Чжиюну 27 лет, он является победителем Игр 2016 года в весовой категории до 69 кг. Также на его счету три победы на чемпионатах мира.

В медальном зачете лидирует команда Китая, в активе которой 12 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград, второе место занимают японцы (12-4-5), третье - американцы (10-11-9). Сборная России идет четвертой (7-8-5).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.