Китайский тяжелоатлет Ши Чжиюн с мировым рекордом победил на Олимпийских играх

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Китаец Ши Чжиюн победил на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг.
В рывке китайский спортсмен поднял вес 166 кг, в толчке - 198 кг, в сумме - 364 кг. Суммарный результат стал новым мировым рекордом, предыдущее достижение (363 кг) также принадлежало Ши Чжиюну, в его активе также рекорды мира в рывке (169) и толчке (198).
Серебряная награда на счету венесуэльца Хулио Майоры (346; 156+190), третьим стал албанец Брикен Цалья (341; 151+190). Для сборной Албании медаль стала первой за всю историю участия команды на Олимпиадах.
Ши Чжиюну 27 лет, он является победителем Игр 2016 года в весовой категории до 69 кг. Также на его счету три победы на чемпионатах мира.
В медальном зачете лидирует команда Китая, в активе которой 12 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград, второе место занимают японцы (12-4-5), третье - американцы (10-11-9). Сборная России идет четвертой (7-8-5).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|12
|5
|8
|25
|2
|Япония
|12
|4
|5
|21
|3
|США
|10
|11
|9
|30
|4
|Россия
|7
|8
|5
|20
|5
|Австралия
|6
|1
|9
|16
|6
|Великобритания
|5
|6
|5
|16
|7
|Южная Корея
|4
|2
|5
|11
|8
|Германия
|3
|2
|5
|10
|9
|Франция
|3
|2
|3
|8
|10
|Нидерланды
|2
|6
|3
|11
|11
|Канада
|2
|3
|4
|9
|12
|Венгрия
|2
|1
|2
|5
|13
|Словения
|2
|1
|1
|4
|14
|Косово
|2
|0
|0
|2
|15
|Италия
|1
|6
|8
|15
|16
|Швейцария
|1
|2
|2
|5
|17
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|18
|Бразилия
|1
|2
|2
|5
|19
|Грузия
|1
|2
|0
|3
|19
|Румыния
|1
|2
|0
|3
|21
|Сербия
|1
|1
|1
|3
|21
|Австрия
|1
|1
|1
|3
|23
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|23
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|25
|Хорватия
|1
|0
|1
|2
|25
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|25
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|28
|Иран
|1
|0
|0
|1
|28
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|28
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|28
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|28
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|28
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|28
|Фиджи
|1
|0
|0
|1
|35
|Испания
|0
|2
|1
|3
|35
|Новая Зеландия
|0
|2
|1
|3
|37
|ЮАР
|0
|2
|0
|2
|38
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|39
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|39
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|39
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|42
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|42
|Индия
|0
|1
|0
|1
|42
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|42
|Дания
|0
|1
|0
|1
|42
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|42
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|42
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|42
|Польша
|0
|1
|0
|1
|42
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|51
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|51
|Украина
|0
|0
|3
|3
|53
|Турция
|0
|0
|2
|2
|53
|Египет
|0
|0
|2
|2
|53
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|56
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|56
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|56
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|56
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|56
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|56
|Куба
|0
|0
|1
|1
|56
|Албания
|0
|0
|1
|1