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XXXII летние Олимпийские игры

Китайский тяжелоатлет Ши Чжиюн с мировым рекордом победил на Олимпийских играх

Штангист одержал победу в весе до 73 кг

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Китаец Ши Чжиюн победил на Олимпийских играх в Токио в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 73 кг.

В рывке китайский спортсмен поднял вес 166 кг, в толчке - 198 кг, в сумме - 364 кг. Суммарный результат стал новым мировым рекордом, предыдущее достижение (363 кг) также принадлежало Ши Чжиюну, в его активе также рекорды мира в рывке (169) и толчке (198).

Серебряная награда на счету венесуэльца Хулио Майоры (346; 156+190), третьим стал албанец Брикен Цалья (341; 151+190). Для сборной Албании медаль стала первой за всю историю участия команды на Олимпиадах.

Ши Чжиюну 27 лет, он является победителем Игр 2016 года в весовой категории до 69 кг. Также на его счету три победы на чемпионатах мира.

В медальном зачете лидирует команда Китая, в активе которой 12 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград, второе место занимают японцы (12-4-5), третье - американцы (10-11-9). Сборная России идет четвертой (7-8-5).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай125825
2Япония124521
3США1011930
4Россия78520
5Австралия61916
6Великобритания56516
7Южная Корея42511
8Германия32510
9Франция3238
10Нидерланды26311
11Канада2349
12Венгрия2125
13Словения2114
14Косово2002
15Италия16815
16Швейцария1225
17Тайвань1236
18Бразилия1225
19Грузия1203
19Румыния1203
21Сербия1113
21Австрия1113
23Тунис1102
23Гонконг1102
25Хорватия1012
25Эстония1012
25Узбекистан1012
28Иран1001
28Таиланд1001
28Эквадор1001
28Филиппины1001
28Норвегия1001
28Бермудские острова1001
28Фиджи1001
35Испания0213
35Новая Зеландия0213
37ЮАР0202
38Монголия0123
39Индонезия0112
39Бельгия0112
39Чехия0112
42Болгария0101
42Индия0101
42Колумбия0101
42Дания0101
42Туркмения0101
42Иордания0101
42Северная Македония0101
42Польша0101
42Венесуэла0101
51Казахстан0033
51Украина0033
53Турция0022
53Египет0022
53Мексика0022
56Аргентина0011
56Израиль0011
56Ирландия0011
56Кувейт0011
56Кот-д'Ивуар0011
56Куба0011
56Албания0011

 

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