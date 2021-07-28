Разрешенная вместимость стадиона на матче чемпионата России "Ахмат" - "Сочи" составит 50%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Разрешенная вместимость стадиона "Ахмат-Арена" на матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским "Ахматом" и "Сочи" составит 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба из столицы Чеченской республики.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции количество зрителей на стадионах определяется исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в том или ином регионе. Эта мера была принята на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой.

"На матч с "Сочи" будет допущено до 50% [зрителей от максимальной вместимости стадиона]", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Ахмата".

Официальное открытие стадиона "Ахмат-Арена" состоялось в мае 2011 года. Его вместимость составляет 30 200 человек. Таким образом, на игре между "Ахматом" и "Сочи", которая состоится 2 августа, смогут присутствовать не более 15 100 зрителей.

Ранее стало известно, что встреча "Ростов" - "Зенит" в Ростове-на-Дону пройдет без зрителей, а игру между тульским "Арсеналом" и казанским "Рубином" на стадионе смогут посмотреть не более 1 000 человек.