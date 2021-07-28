Сборные Германии, Франции и Аргентины не вышли в плей-офф олимпийского футбольного турнира

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Определились все участники плей-офф олимпийского футбольного турнира. Заключительные матчи группового этапа прошли 28 июля.

Из группы A в 1/4 финала вышли команды Японии и Мексики, японцы обыграли французов (4:0), сборная Мексики одержала победу над командой ЮАР (3:0). Японские футболисты набрали 9 очков, мексиканцы - 6, французы завершили групповой этап с 3 очками, сборная ЮАР не набрала ни одного балла.

Сборные Южной Кореи и Новой Зеландии, игравшие в группе B, вышли в плей-офф, набрав 6 и 4 очка соответственно. В третьем матче группы B команда Южной Кореи разгромила сборную Гондураса (6:0), новозеландцы сыграли вничью с румынами (0:0). Сборная Румынии набрала 4 очка, но оказалась ниже новозеландцев в таблице из-за худшей разницы мячей и заняла третье место, сборная Гондураса стала последней (3).

В матчах третьего тура группы C сборная Египта обыграла австралийцев (2:0), испанцы сыграли вничью с аргентинцами (1:1). Из этой группы в четвертьфиналы вышли сборные Испании (5 очков) и Египта (4), аргентинцы также набрали 4 очка, но уступили по разнице мячей. Последними стали австралийцы, набравшие 3 очка.

Серебряный призер Олимпиады-2016 сборная Германии, выступавшая в группе D, не сумела выйти в плей-офф, заняв третье место (4 очка). В матче третьего тура немцы сыграли вничью с командой Кот-д'Ивуара, сборная Бразилии обыграла команду Саудовской Аравии (3:1). Команды Бразилии (7 очков) и Кот-д'Ивуара (5) заняли первое и второе места соответственно и вышли в плей-офф. Сборная Саудовской Аравии стала последней, не набрав ни одного очка.

В четвертьфиналах состоятся матчи: Бразилия - Египет, Испания - Кот-д'Ивуар, Южная Корея - Мексика, Япония - Новая Зеландия. Встречи плей-офф стартуют 31 июля. Российские футболисты не принимают участия в соревнованиях. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.