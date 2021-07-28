Женская сборная России стала серебряным призером Олимпиады по баскетболу 3х3

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла со счетом 15:18 команде США в финальном матче турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

Самым результативным игроком матча стала американка Стефани Долсон, которая набрала 7 очков. В составе сборной России лучшую результативность показала Анастасия Логунова (6).

Сборная России занимает второе место в мировом рейтинге, американки - 13-е. Бронзовым призером Олимпиады стала сборная Китая, которая в матче за третье место победила команду Франции (16:14).

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 прошел в формате кругового турнира, в нем принимали участие сборные России, Италии, Китая, Монголии, Румынии, США, Франции и Японии. Россиянки вышли в плей-офф со второго места, одержав пять побед в семи матчах, американки с шестью победами стали в группе первыми.

Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. В среду мужская сборная России сыграет в финале с латвийцами. Олимпийские игры завершатся 8 августа.