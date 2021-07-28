Гимнаст Нагорный на награждении извинился за бронзу Олимпиады в личном многоборье

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Гимнаст Никита Нагорный, ставший в среду бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в личном многоборье, извинился за третье место после получения медали.

"Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше - больше", - сказал Нагорный в телекамеру.

Россиянин в сумме за шесть видов набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян занял шестое место, набрав 86,248 балла.

Нагорный завоевал вторую награду на Играх в Токио, в понедельник он в составе российской команды стал победителем в командном многоборье. Также в активе россиянина серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде 2016 года. Во вторник золотую медаль также завоевала женская сборная России по спортивной гимнастике в командном многоборье.