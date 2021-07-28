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XXXII летние Олимпийские игры

Глава МОК и генсек FIBA спели Happy Birthday to You российским баскетболисткам в Токио

VIP-болельщики поздравили Ольгу и Евгению Фролкиных с днем рождения на финале олимпийского турнира
© Андрей Карташов/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис песней поздравили российских баскетболисток Ольгу и Евгению Фролкиных с днем рождения на финале олимпийского турнира по баскетболу 3х3 в Токио.

В среду россиянки в финале проиграли американкам и стали серебряными призерами Олимпийских игр. Ольге и Евгении Фролкиным 28 июля исполнилось 24 года. Бах и Загликис с VIP-трибуны спели Happy Birthday to You.

"Баскетбол 3х3 на Олимпиаде - это колоссальный успех. Поздравление сборной России. После игры я и генеральный секретарь FIBA пели в честь ваших баскетболисток. Вы же слышали, один из этих странных голосов был моим", - сказал Бах.

Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. Решение о включении данного вида спорта в олимпийскую программу было принято Международным олимпийским комитетом в июне 2017 года.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

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Бах, ТомасXXXII летние Олимпийские игры
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