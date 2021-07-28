Латынина назвала блестящим выступление гимнаста Нагорного в личном многоборье на Олимпиаде

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Завоевавший бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в личном многоборье российский гимнаст Никита Нагорный блестяще выступил на соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказала девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина.

Во вторник Нагорный в сумме за шесть видов набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065). Для россиянина завоеванная в среду бронза стала третьей олимпийской наградой в карьере - 26 июля он вместе с Денисом Аблязиным, Давидом Белявским и Артуром Далалояном стал олимпийским чемпионом в командном многоборье. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Нагорный завоевал серебро в командном многоборье.

"Нагорный просто блестяще выступил! Всякое бывает у нас на соревнованиях: один выступает лучше, другой хуже. Первое, второе или третье место - это уже не важно, самое главное, что он с медалью! Он уже олимпийский чемпион, еще у него есть серебро", - сказала Латынина.

"Трудно сказать, чего не хватило [чтобы занять место выше], все выступали хорошо, - отметила собеседница агентства. - Кто-то где-то доскок точно не сделал, чтобы приземлиться как следует. На соревнованиях всякое бывает. Думаю, что к судьям вопросов нет".

Нагорный стал первым с 2000 года россиянином, который завоевал медаль Олимпийских игр в личном многоборье. На Олимпиаде в Сиднее победу одержал Алексей Немов.