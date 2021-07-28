Лешуков и Семенов одержали третью победу в олимпийском турнире по пляжному волейболу

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов одержали победу над представителями Норвегии Кристианом Сёрумом и Андерсом Молом в третьем матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде.

Матч закончился со счетом 21:19, 21:19 в пользу россиян. Лешуков и Семенов заняли первое место в группе A и вышли в плей-офф турнира.

Матчи 1/16 финала стартуют 1-2 августа, соперники Лешукова и Семенова определятся позже.

Две лучшие команды в каждой из шести групп выходят в 1/8 финала. Также в плей-офф выйдут две лучшие пары, занявшие третьи места в своих группах. Еще четыре пары, которые финишируют на третьих строчках, сыграют в стыковых матчах, в которых определятся еще два участника 1/8 финала.

Финал пройдет 6 августа. Олимпиада завершится 8 августа.