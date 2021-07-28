Мужская сборная России завоевала серебряные медали Олимпиады в баскетболе 3х3

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России проиграла со счетом 18:21 команде Латвии в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио.

Самым результативным на площадке стал баскетболист сборной Латвии Карлис Ласманис, записавший в актив 10 очков. У россиян больше всех очков набрал Илья Карпенков (7). Бронзовые медали завоевали сербы, которые в матче за третье место обыграли команду Бельгии (21:8).

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 прошел в формате кругового турнира, в нем приняли участие сборные России, Бельгии, Китая, Латвии, Нидерландов, Польши, Сербии и Японии. Россияне вышли в плей-офф с четвертого места, одержав три победы в семи матчах.

На групповой стадии россияне обыграли команду Латвии со счетом 19:15. Сборная России занимает шестое место мирового рейтинга, латвийцы - девятые.

Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале сборной США (15:18) и стала серебряным призером. Олимпийские игры завершатся 8 августа.