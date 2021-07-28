Сборная Франции по баскетболу обыграла чехов на групповом этапе олимпийского турнира

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по баскетболу со счетом 97:77 обыграла команду Чехии в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира.

Лучшим игроком в составе сборной Франции стал атакующий защитник Эван Фурнье, набравший 21 очко. У чехов больше всего очков набрал центровой Ян Веселы (19).

В другом матче второго тура в группе A сборная США обыграла иранцев (120:66). После матчей второго тура французы занимают первое место (4 очка), далее идут команды США, Чехии (по 3), на последнем месте находится сборная Ирана (2). В заключительном туре 31 июля сборная США сыграет с чехами, французы - с иранцами.

В матчах второго тура группы B немцы обыграли команду Нигерии (99:92), сборная Италии проиграла австралийцам (83:86). После двух туров в группе лидирует сборная Австралии (4 очка), у сборных Италии и Германии по три очка, но итальянцы превосходят немцев по разнице мячей. На последнем месте находится сборная Нигерии (2). В следующем туре 31 июля состоятся матчи Италия - Нигерия, Австралия - Германия.

Матчи второго тура в группе C пройдут 29 июля, сборная Испании сыграет с командой Аргентины, словенцы встретятся с японцами.

Сборная России не принимает участия в турнире. Финал состоится 7 августа.