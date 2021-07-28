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XXXII летние Олимпийские игры

Гимнаст Нагорный не стал пенять на судей после того, как остался без золота в многоборье

Спортсмен считает виновным в неудачном выступлении только самого себя

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в личном многоборье Никита Нагорный считает работу судей в среду объективной. Об этом Нагорный сообщил журналистам.

Россиянин в сумме за шесть видов набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян занял шестое место, набрав 86,248 балла.

"Я сам виноват в том, что произошло. С судейством все нормально, легче всего на кого-то скинуть. Но я признаю, что виноват", - сказал Нагорный.

"Я сегодня знал, что буду бороться за медаль. И я проиграл сам себе. Уже после своего последнего снаряда понял, что смыл свою медаль в унитаз", - добавил спортсмен, выигравший в понедельник золото Олимпиады в командном многоборье.

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