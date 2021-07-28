Поздняков назвал серебро россиянок в баскетболе 3x3 на Олимпиаде в Токио большим успехом

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Серебро Олимпийских игр в Токио для женской сборной России по баскетболу 3x3 является большим успехом. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В финале олимпийского турнира по баскетболу 3x3 россиянки потерпели поражение от сборной США. Встреча завершилась со счетом 15:18.

"Нужно поздравить девочек, молодцы, это наш первый комплект медалей, - сказал Поздняков. - Россия в финале - это уже большой успех для команды, тренеров. В этой связи, конечно, нужно поздравить девочек".

"Да, не все получалось, с самого начала нахватали много фолов. И в целом при равной игре во второй половине эти фолы привели к финальному счету не в нашу пользу. Но мы выравняли игру, достойно смотрелись во второй половине", - отметил президент ОКР.

Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. В среду мужская сборная России также завоевала серебро, уступив в финале латвийцам (18:21). Олимпийские игры завершатся 8 августа.