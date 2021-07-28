Матыцин: российские пловцы упорно шли к медалям в эстафете на Олимпийских играх

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию упорно шла к медалям Олимпийских игр в эстафете. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В среду сборная России завоевала серебряные медали в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

"Поздравляю наших пловцов Мартина Малютина, Ивана Гирева, Евгения Рылова и Михаила Довгалюка, тренеров сборной России и Всероссийскую федерацию плавания с олимпийским серебром, - сказал Матыцин. - Каждый из российских спортсменов внес свой важный вклад в этот результат, стабильно прошел свою часть дистанции. Было видно, насколько серьезно они настроены на борьбу".

До этого золотую и серебряную медали в стометровке на спине завоевали пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников.

"Наши пловцы упорно шли к своей цели и на финише вырвали серебряные медали в борьбе с сильными соперниками из Австралии, опередив их всего на 0,03 секунды. Это третья награда, завоеванная в Токио, российскими пловцами. Желаю им удачи на следующих олимпийских дистанциях. За них болеет сейчас вся Россия", - заключил министр.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.