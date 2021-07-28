Титов: ошибки российских гимнастов в вольных упражнениях сыграли решающую роль

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Ошибки Никиты Нагорного и Артура Далалояна в вольных упражнениях в финале индивидуального многоборья сыграли решающую роль в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

Никита Нагорный занял третье место в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Россиянин в сумме за шесть видов набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян занял шестое место, набрав 86,248 балла.

"Хороший результат, хотя и немного грустный, две ошибки допустили наши гимнасты в вольных упражнениях, эти ошибки и сыграли тяжелую, решающую роль. Нагорный - молодец, он собрался, очень много сделал для того, чтобы все получилось, но, к сожалению, этого не хватило, - отметил Титов. - Далалоян тоже молодец, сделал очень хороший результат. Я считаю, что такой результат сейчас по нему, примерно такие ожидания и были".

Нагорный завоевал вторую награду на Играх в Токио, в понедельник Нагорный и Далалоян в составе российской команды стали победителями в командном многоборье.

"Не думаю, что они перегорели после командных соревнований, все-таки они готовятся к олимпийскому турниру, понимают, какой он. Что он длительный, требует выдержки, усилий, это как раз не новая часть для них. К сожалению, нельзя ни на минуту расслабляться во время турнира, иначе потом не наверстаешь. Сегодня такой пример и был - вначале расслабились, допустили ошибки - и вот результат, а соперники ни одной ошибки не допустили практически", - добавил Титов.

В четверг пройдет женский финал в личном многоборье, за победу поборются Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. 1 августа начнутся финалы в отдельных упражнениях.