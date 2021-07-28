Матыцин: гимнаст Нагорный на Олимпиаде показал выступление чемпионского уровня

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио показал выступление очень высокого, чемпионского уровня. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В среду Нагорный стал обладателем бронзовой медали в личном многоборье, эта награда стала первой для российских атлетов в этом виде с 2000 года.

"Поздравляю Никиту Нагорного, тренеров национальной команды и Федерацию спортивной гимнастики России с бронзой Олимпийских игр Токио в индивидуальном многоборье. Это первая медаль, завоеванная российскими гимнастами в личном многоборье с Игр-2000, когда олимпийским чемпионом стал Алексей Немов. Никита Нагорный показал выступление очень высокого, действительно чемпионского уровня и совсем немного уступил соперникам из Японии и Китая в борьбе за золото", - сказал Матыцин.

"Впереди его ждут соревнования в индивидуальных упражнениях, где он выступит в трех видах программы. Мы желаем успеха и будем всей страной болеть за наших гимнастов - Никиту Нагорного, а также за Давида Белявского и Дениса Аблязина, которые также выступят в Токио на отдельных снарядах. Хочу поблагодарить за выступление на Олимпиаде Артура Далалояна. Ради того, чтобы принять участие в Играх, он в рекордные сроки восстановился от тяжелейшей травмы, Артур внес огромный вклад в победу российских гимнастов в командном многоборье, проявил себя как один из лидеров нашей команды", - добавил министр.

Нагорный завоевал вторую награду на Играх в Токио, в понедельник он в составе российской команды стал победителем в командном многоборье. Также в активе россиянина серебро в командных соревнованиях на Олимпиаде 2016 года. Во вторник золотую медаль в командном многоборье также завоевала женская сборная России по спортивной гимнастике.