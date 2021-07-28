Нагорный считает, что недостаточно ответственно исполнил упражнение на перекладине

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Гимнаст Никита Нагорный, ставший в среду бронзовым призером Олимпиады в Токио в личном многоборье, заявил, что не реализовал свой потенциал в вольных упражнениях и на перекладине, из-за чего не стал чемпионом. Об этом Нагорный сказал после награждения в эфире олимпийского телеканала.

"Грустно, чувствую что подвел команду. Мог отработать лучше, не знаю, что произошло на перекладине и в вольных упражнениях, которые я не смог реализовать. Не знаю, что произошло на соскоке. Значит, был настолько готов, значит, неответственно подошел", - сказал Нагорный.

Он добавил, что третье место - это только его вина. "Когда даются такие шансы, нужно ими пользоваться", - сказал он. Спортсмен также поблагодарил болельщиков из России и со всего мира за поддержку.

Нагорный в личном многоборье по сумме шести видов набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян занял шестое место с 86,248 балла.

Нагорному 24 года, он является трехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером мировых первенств. Гимнаст стал первым с 2000 года россиянином, который завоевал медаль Олимпийских игр в личном многоборье. На Олимпиаде в Сиднее победу одержал Алексей Немов.