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XXXII летние Олимпийские игры

Российские спортсмены завоевали пять медалей в пятый день Олимпийских игр

Во вторник список наград российской сборной пополнился тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями
Женская сборная России по баскетболу 3х3 Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Женская сборная России по баскетболу 3х3
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали три серебряные и две бронзовые медали в пятый день Олимпийских игр в Токио.

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Серебряные награды в копилку российской команды принесли пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также вторыми стали мужская и женская сборные по баскетболу 3х3, мужчины в финале уступили латвийцам, женщины - американкам.

Бронзовые награды в среду завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), а также гимнаст Никита Нагорный (личное многоборье). Всего в среду было разыграно 23 комплекта наград.

Российская команда после пяти дней занимает четвертое место в общем зачете, имея в активе семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Первое место занимают японцы (13-4-5), второе - китайцы (12-6-9), третье - американцы (11-11-9).

В четверг в Токио будет разыграно 17 комплектов медалей. Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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