Тренер сборной России по баскетболу 3х3 считает, что команда поборется за золото Игр-2024

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу 3х3 планирует побороться за золотые медали на Олимпийских играх в Париже. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Владимир Агабабьян.

"Через три года будет продолжение, и мы надеемся выступать лучше. Я хочу золотую медаль. У нас еще есть три года - будем работать. Сегодня, кажется, ребята сами не поверили, что могут (выиграть - прим. ТАСС) золото", - сказал он.

Мужская сборная России проиграла со счетом 18:21 команде Латвии в финале турнира по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх в Токио и завоевала серебряные медали.

Сборная России занимает шестое место мирового рейтинга, латвийцы - девятые.

Баскетбол 3х3 впервые представлен в программе Олимпийских игр. В среду женская сборная России проиграла в финале команде США (15:18). Олимпийские игры завершатся 8 августа.