Гимнаст Нагорный извинился перед журналистами за чемпионскую пресс-конференцию

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, что не смог выложиться полностью в личном многоборье на Олимпиаде. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции.

В среду Нагорный стал третьим в личном многоборье, Артур Далалоян занял шестое место. Победу одержал японец Дайки Хасимото, второе место занял китаец Сяо Жотэн. Ранее сборная России в командном многоборье завоевала золотые медали.

"Хотелось поблагодарить всех за поддержку, поздравить молодого фаворита, который занял первое место, - сказал Нагорный. - Я болел за него, могу признаться. Подошел перед перекладиной, сказал, что все получится. Он молодой и перспективный, показал себя до этого".

"К сожалению, не смог выложиться на 100%, почему так получилось, буду разбираться в своей голове. Дал слабину, это первая моя личная олимпийская медаль. Хотел бы извиниться за пресс-конференцию, были с семьей на связи, продолжали общаться с женами, родителями, детьми, мы сидели в телефонах, это многим не понравилось. Перед всеми журналистами, кто был в тот момент, я извиняюсь", - добавил Нагорный.

Нагорному 24 года, он является трехкратным чемпионом мира, в его активе также серебряная и бронзовая медали мировых первенств. Нагорный стал первым с 2000 года россиянином, который завоевал медаль Олимпийских игр в личном многоборье. На Олимпиаде в Сиднее победу одержал Алексей Немов.

Олимпиада завершится 8 августа.