Химки готовы принять матчи сборной Белоруссии по футболу в отборе на чемпионат мира

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Арена-Химки" готова принять предстоящие домашние матчи сборной Белоруссии по футболу в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В июне Фонд спортивной солидарности Белоруссии сообщил о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался проводить соревнования под своей эгидой на территории страны, однако в международной организации эту информацию опровергли. Сборной Белоруссии в сентябре и октябре предстоит провести три домашних матча в рамках отбора на чемпионат мира.

"Будет запрос, будем рассматривать, - сказал Терюшков. - Принять-то мы всегда можем, у нас все есть для этого - и инфраструктура, и управление. Запроса пока не было, но, наверное, это не только от нас зависит, от федерации, может быть. Мы готовы все предоставить: тренировочные площадки, стадион".

Соперниками белорусской команды по ближайшим играм станут сборные Уэльса (5 сентября), Бельгии (8 сентября) и Чехии (11 октября). Места проведения этих встреч пока не определены. 26 июля генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий сообщил ТАСС о том, что организация рассматривает более восьми российских городов в качестве места проведения домашних матчей национальной команды в отборе к мировому первенству в Катаре, отметив что Россия является единственной альтернативой, но приоритетом остается проведение игр на родине.

Сборная Белоруссии в отборе к чемпионату мира выступает в группе E, где ее соперниками являются команды Бельгии, Чехии, Уэльса и Эстонии. После двух игр белорусы занимают четвертое место в группе, набрав три очка. Бельгийцы лидируют в группе (7 очков, 3 игры), на второй строчке располагаются чехи (4; 3), на третьей - валлийцы (3; 2), на пятой - эстонцы (0; 2).