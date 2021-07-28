Гимнаст Нагорный заявил, что вынужден решать проблемы с весом перед выступлениями

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Гимнаст Никита Нагорный, ставший в среду бронзовым призером Олимпиады в Токио в личном многоборье, вынужден решать проблемы с весом при подготовке к соревнованиям. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции.

"На протяжении всего времени, когда я готовлюсь, у меня есть самый главный враг - это еда. У меня большие проблемы с весом всегда. При подготовке, если я справляюсь [с ними], выступаю нормально, хорошо, достойно", - сказал Нагорный.

Нагорный в личном многоборье по сумме шести видов набрал 88,031 балла. Победу одержал японец Дайки Хасимото (88,465), второе место занял китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян занял шестое место с 86,248 балла.

Нагорному 24 года, он является трехкратным чемпионом мира, серебряным и бронзовым призером мировых первенств. Гимнаст стал первым с 2000 года россиянином, который завоевал медаль Олимпийских игр в личном многоборье. На Олимпиаде в Сиднее победу одержал Алексей Немов.