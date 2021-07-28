Сборная России по волейболу обыграла бразильцев и вышла в плей-офф Олимпийских игр

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:22, 25:20, 25:20) в пользу россиян.

В других матчах группы B сборная США обыграла команду Туниса (3-1), аргентинцы победили французов (3-2). Следующий матч сборная России сыграет против французов 30 июля, в заключительном туре россияне встретятся с командой Туниса 1 августа. Российские волейболисты занимают первое место в группе (3 победы), далее идут сборные США, Бразилии (обе - 2), Франции, Аргентины (обе - 1) и Туниса (0).

В матчах третьего тура группы A сборная Канады победила иранцев (3-0), поляки обыграли команду Венесуэлы (3-1), команда Италии одержала победу над японцами (3-1). После игр третьего тура на первом месте идет сборная Польши (2 победы), далее располагаются команды Японии, Ирана (обе сборные - 2), Италии, Канады (обе сборные -1) и Венесуэлы (0). Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

В 2012 году россияне обыграли бразильцев со счетом 3-2 в финальном матче олимпийского волейбольного турнира, впервые завоевав золотые награды. На Олимпийских играх 2016 года сборные России и Бразилии встретились в полуфинале турнира, тогда победу одержали бразильцы (3-0).

Финал мужского волейбольного турнира состоится 7 августа.