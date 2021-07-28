МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 18 по 24 октября в Москве на двух площадках. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матчи пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и во дворце спорта "Лужники". Параллельно будут проходить мужские и женские соревнования.

"Организаторы делают все возможное для того, чтобы турнир прошел красочно, зрелищно и безопасно. Мероприятие готовится с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и международных теннисных ассоциаций. Решение о старте продаж билетов и об их количестве будет принято ближе к турниру", - говорится в сообщении.

Кубок Кремля проводится с 1990 года у мужчин и с 1996 года у женщин. Чаще всех на турнире у мужчин побеждал россиянин Евгений Кафельников (пять раз), у женщин по два раза выигрывали россиянка Светлана Кузнецова, француженка Мэри Пирс и россиянка Анастасия Мыскина. В 2020 году турнир был отменен из-за коронавируса.