Лобанов: трудолюбие баскетболиста Карпенкова помогло сборной завоевать серебро Олимпиады

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Старание и трудолюбие баскетболиста Ильи Карпенкова помогли сборной России по баскетболу 3х3 завоевать серебро на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил ТАСС главный тренер команды "Темп-СУМЗ-УГМК", игроком которой является Карпенков, Алексей Лобанов.

В среду в финале олимпийского турнира больше всех очков в составе сборной России набрал Карпенков (7) из Свердловской области. Регион в команде также представлял Кирилл Писклов.

"Мы гордимся, что Илья наш игрок, очень рады за него. [На клубе] положительно скажется [первая олимпийская медаль]. [Карпенков] очень трудолюбивый человек, который приходит на тренировку за час-два, работает над собой, над своим телом, над техникой. Он профессионал с большой буквы, и его старания на результатах и сказываются, как в баскетболе 3х3, так и в баскетболе 5х5. В баскетболе 3х3 максимум впереди", - сказал Лобанов.