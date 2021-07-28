Главный тренер "Питтсбурга" возглавит сборную США по хоккею на Олимпиаде-2022

ТАСС, 28 июля. Майк Салливан будет главным тренером сборной США по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Салливану 53 года, с 2015 года американский специалист возглавляет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург", с которым дважды подряд выиграл Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах. Ранее Салливан возглавлял "Бостон" и был ассистентом главного тренера в "Тампе", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Ванкувере". Салливан был тренером-ассистентом в сборной США на Олимпийских играх 2006 года, тогда американцы дошли до 1/4 финала.

Сборная США по хоккею дважды становилась олимпийским чемпионом - в 1960 и 1980 годах. Восемь раз американцы занимали второе место на олимпийских турнирах, один раз сборная США становилась бронзовым призером.

На олимпийском турнире 2022 года сыграют 12 национальных сборных. Восемь команд квалифицировались по рейтингу, это сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, Чехии, США, Германии и Швейцарии. Сборная Китая примет участие на правах страны-хозяйки. Еще три команды определятся по результатам квалификационных турниров.