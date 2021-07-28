Золотов поздравил росгвардейцев, получивших медали на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил сотрудников ведомства, ставших победителями и призерами Олимпийских игр в Токио, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов направил поздравление в адрес спортсменов Росгвардии, которые завоевали медали на Олимпийских играх в Токио. Главнокомандующий поблагодарил олимпийцев за упорство, крепость духа и волю к победе - качества, которые всегда отличают представителей Росгвардии", - говорится в сообщении.

Прапорщик Виталина Бацарашкина взяла золото в турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин, а также завоевала серебряную награду в смешанном командном турнире по этой дисциплине.

Лейтенант Виктор Минибаев завоевал бронзу в синхронных прыжках с десятиметровой вышки, старший лейтенант Денис Аблязин, прапорщик Никита Нагорный и младший сержант Артур Далалоян одержали первенство по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Рядовой Климент Колесников завоевал серебряную медаль, проплыв стометровку на спине, а рядовой Михаил Вековищев стал призёром в составе команды пловцов, занявшей второе место в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.