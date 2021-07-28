Первый Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женских команд пройдет в Москве

ТАСС, 28 июля. Первый женский Межконтинентальный кубок по пляжному футболу пройдет в Москве с 13 по 15 августа в преддверии чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба мирового первенства.

Участниками турнира станут сборные России, Испании, Бразилии и США. Россиянки выступят на турнире как команда страны-организатора, испанки - на правах победительниц последних Всемирных пляжных игр, бразильянки и американки - как лучшие команды своих конфедераций.

"Это стало приятной неожиданностью, что такой турнир пройдет на том самом стадионе, где и чемпионат мира, - сказал главный тренер женской сборной России по пляжному футболу Илья Леонов. - Хорошо, что начинают проводить такие соревнования. Это отличное мероприятие, и впервые оно состоится в Москве. Я очень рад, что именно столице отдали проведение турнира, и спасибо Российскому футбольному союзу, что добились этого".

"Немного волнительно играть перед своими трибунами и сразу на высоком уровне. Соперницы более чем достойные. Бразилия, пожалуй, сейчас самый серьезный оппонент на мировой арене. Испания тоже один из лидеров в женском пляжном футболе, в США очень сильная сборная, они серьезно подходят к развитию этого вида спорта", - добавил он.

Тренер отметил, что игрокам его команды в ближайшее время будет необходим отдых после Кубка европейских чемпионов и чемпионата России. "Соберемся и будем готовиться к сильнейшим противостояниям. Постараемся не дрогнуть и показать хороший результат", - заключил Леонов.

В матче открытия Межконтинентального кубка 13 августа встретятся сборные Испании и Бразилии. Начало - 18:00 мск. В этот же день состоится встреча команд России и США (начало - 19:30 мск).