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НХЛ

"Чикаго" обменял российского хоккеиста Задорова в "Калгари"

В НХЛ защитник также играл в "Баффало" и "Колорадо"

ТАСС, 28 июля. Российский защитник Никита Задоров стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари". Об этом сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн в Twitter.

"Чикаго", за который Задоров выступал в прошлом сезоне, получил право выбора в третьем раунде драфта 2022 года.

В прошедшем сезоне защитник провел за "Чикаго" в регулярном чемпионате 55 игр и набрал 8 (1 гол + 7 передач) очков.

Задорову 26 лет, в НХЛ он также представлял "Баффало" и "Колорадо". Всего на его счету в регулярных чемпионатах 411 матчей, в которых он набрал 83 (23+60) очка. В составе сборной России Задоров стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

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