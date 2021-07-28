"Чикаго" обменял российского хоккеиста Задорова в "Калгари"

ТАСС, 28 июля. Российский защитник Никита Задоров стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари". Об этом сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн в Twitter.

"Чикаго", за который Задоров выступал в прошлом сезоне, получил право выбора в третьем раунде драфта 2022 года.

В прошедшем сезоне защитник провел за "Чикаго" в регулярном чемпионате 55 игр и набрал 8 (1 гол + 7 передач) очков.

Задорову 26 лет, в НХЛ он также представлял "Баффало" и "Колорадо". Всего на его счету в регулярных чемпионатах 411 матчей, в которых он набрал 83 (23+60) очка. В составе сборной России Задоров стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.