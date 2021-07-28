Михайлов: бразильские волейболисты играли против россиян не в полную силу

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Бразильские волейболисты не в полную силу играли против российских спортсменов на групповом этапе Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявил игрок российской команды Максим Михайлов.

В среду россияне переиграли бразильцев со счетом 3-0.

"Я бы не стал торопиться, бразильцы играли не в полную силу, - сказал Михайлов. - Не нужно сейчас это так оценивать, хоть мы и выиграли, это важно делать с каждой командой здесь. И не важно, Бразилия это или кто-то еще. Нам важно настраиваться здесь на победу в каждом матче и идти постепенно".