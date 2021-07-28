{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Михайлов: бразильские волейболисты играли против россиян не в полную силу

Ранее сборная России обыграла бразильцев со счетом 3-0 в матче олимпийского турнира

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Бразильские волейболисты не в полную силу играли против российских спортсменов на групповом этапе Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявил игрок российской команды Максим Михайлов.

В среду россияне переиграли бразильцев со счетом 3-0.

"Я бы не стал торопиться, бразильцы играли не в полную силу, - сказал Михайлов. - Не нужно сейчас это так оценивать, хоть мы и выиграли, это важно делать с каждой командой здесь. И не важно, Бразилия это или кто-то еще. Нам важно настраиваться здесь на победу в каждом матче и идти постепенно".

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Бразильский волейболист Лукас объяснил, почему играет в маске на Олимпиаде
В матче против сборной России он был единственным волейболистом, игравшим в маске
Бразильский волейболист Лукас объяснил, почему играет в маске на Олимпиаде
Читать полностью