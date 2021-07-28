Бразильский волейболист Лукас объяснил, почему играет в маске на Олимпиаде

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Бразильский волейболист Лукас считает маску необходимым атрибутом для защиты во время пандемии, по этой причине он не снимает ее даже во время матчей. Об этом он рассказал ТАСС после игры против команды России.

Лукас в среду был единственным волейболистом на площадке, игравшим в защитной маске. Бразильцы уступили российской команде со счетом 0-3.

"Я всегда играю в маске с самого начала пандемии, - сказал Лукас. - Это очень важно для меня, потому что это защита меня самого и моих партнеров. Это никак не влияет на качество моей игры, я отлично себя чувствую".

Лукас является олимпийским чемпионом и серебряным призером Олимпийских игр.