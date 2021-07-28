Матыцин: ставшие призерами Олимпиады в баскетболе 3х3 россияне навсегда вошли в историю

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россияне, завоевавшие серебряные медали Олимпийских игр в баскетболе 3х3, навсегда вошли в историю. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В среду мужская сборная России уступила в финале латвийцам, а женская - американкам.

"Мужская и женская команды добились на Играх в Токио большого успеха. Баскетбол 3х3 был впервые представлен в программе Олимпийских игр. Российские баскетболисты и баскетболистки навсегда вошли в историю, став призерами турнира. Поздравляю обе наши сборные, тренеров и Российскую федерацию баскетбола с завоеванием первых олимпийских медалей в этой дисциплине", - сказал Матыцин.

"Мужская команда неровно стартовала на Олимпиаде, но ближе к плей-офф смогла найти свою игру. Женская сборная одержала на олимпийском турнире несколько очень ярких побед. Благодаря выступлению наших спортсменов в Токио многие российские болельщики познакомились с баскетболом 3х3. Уверен, после столь успешного выступления на Олимпиаде число занимающихся этим видом спорта в России значительно увеличится", - добавил министр.

Российская команда после пяти дней занимает четвертое место в медальном зачете, имея в активе семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград. Первое место занимают японцы (13-4-5), второе - китайцы (12-6-9), третье - американцы (11-11-9). Олимпиада завершится 8 августа.