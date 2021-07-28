Тренер российских волейболистов назвал ключевой фактор знаковой победы над бразильцами

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Одержать первую за девять лет победу над бразильцами российские волейболисты сумели благодаря тому, что перед игрой детально разобрали игру соперника. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской команды Туомас Саммелвуо.

Победа была одержана на групповом этапе Олимпиады в Токио, россияне не отдали сопернику ни одного сета. Последний раз российские волейболисты побеждали бразильцев в финале Игр 2012 года в Лондоне.

"Нет, такой победы не ожидали, мы ждали очень трудной игры. Но мы очень хорошо разобрали соперника на предмет атаки и защиты, контроля игры. И это стало сегодня ключом к победе. Очень редко бывает, чтобы у Бразилии атака была 35%, но в следующей игре так уже не будет, это будет уже другая Бразилия", - сказал Саммелвуо.

Финский специалист отметил, что победа над бразильцами не делает российскую команду фаворитом олимпийского турнира. "Надо жить моментом, - отметил он. - Рассуждать о том, кто выиграет турнир, кто фавориты, - работа журналистов. Олимпиада в карьере может быть только раз или два в жизни, поэтому я хочу ценить каждый день, не надо загадывать далеко".

Благодаря победе над бразильцами команда России по волейболу вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.