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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер российских волейболистов назвал ключевой фактор знаковой победы над бразильцами

Туомас Саммелвуо отметил, что успех в матче с бразильцами не делает сборную России фаворитом олимпийских соревнований
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Одержать первую за девять лет победу над бразильцами российские волейболисты сумели благодаря тому, что перед игрой детально разобрали игру соперника. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской команды Туомас Саммелвуо.

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Победа была одержана на групповом этапе Олимпиады в Токио, россияне не отдали сопернику ни одного сета. Последний раз российские волейболисты побеждали бразильцев в финале Игр 2012 года в Лондоне.

"Нет, такой победы не ожидали, мы ждали очень трудной игры. Но мы очень хорошо разобрали соперника на предмет атаки и защиты, контроля игры. И это стало сегодня ключом к победе. Очень редко бывает, чтобы у Бразилии атака была 35%, но в следующей игре так уже не будет, это будет уже другая Бразилия", - сказал Саммелвуо.

Финский специалист отметил, что победа над бразильцами не делает российскую команду фаворитом олимпийского турнира. "Надо жить моментом, - отметил он. - Рассуждать о том, кто выиграет турнир, кто фавориты, - работа журналистов. Олимпиада в карьере может быть только раз или два в жизни, поэтому я хочу ценить каждый день, не надо загадывать далеко".

Благодаря победе над бразильцами команда России по волейболу вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
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