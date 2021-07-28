Российский хоккеист Дадонов перешел из "Оттавы" в "Вегас"

ТАСС, 28 июля. Российский нападающий Евгений Дадонов перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Оттава", за которую Дадонов выступал в сезоне-2020/21, получила защитника Ника Холдена и право выбора в третьем раунде драфта 2022 года. Контракт Дадонова с зарплатой $5 млн в год истечет по окончании сезона-2022/23.

Дадонову 32 года, в сезоне-2020/21 он сыграл 55 матчей, забросил 13 шайб и отдал семь голевых передач. Ранее нападающий выступал за клуб НХЛ "Флорида", клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Донбасс" и СКА, в составе которого дважды становился победителем Кубка Гагарина (2015, 2017). В составе сборной России Дадонов выиграл чемпионат мира в 2014 году.

В сезоне-2020/21 "Вегас" вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где уступил "Монреалю" (2-4 в серии). "Оттава" не пробилась в плей-офф, заняв шестое место в Северном дивизионе.