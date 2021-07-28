Газзаев: дзюдоистка Таймазова - пример для всех спортсменов, в том числе футболистов

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Воля и характер дзюдоистки Мадины Таймазовой, завоевавшей бронзовую медаль Олимпиады в Токио, должны стать примером для всех российских спортсменов, в том числе и для футболистов сборной страны. Таким мнением с ТАСС поделился бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

Таймазова выиграла бронзовую олимпийскую медаль в весовой категории до 70 кг. В поединке за третье место она победила представительницу Хорватии Барбару Матич. По ходу турнира россиянка получила травму глаза. Полуфинальный поединок Таймазовой с соперницей из Японии Тидзуру Араи побил рекорд по продолжительности на этой Олимпиаде - он длился почти 17 минут. В одном из спорных моментов судьи отдали предпочтение представительнице страны, принимающей Игры.

"Характер, который проявила Мадина, - это пример для спортсменов, представляющих все виды спорта, и в том числе футбол. На таких соревнованиях, как Олимпийские игры, чемпионаты мира, проявляются подъем мастерства, необыкновенный характер и патриотизм, дух, который позволяет победить, и это очень важно, - подчеркнул Газзаев. - Кто сейчас ее может упрекнуть в том, что она не отдала все силы для победы на Олимпиаде?"

"В ее поединке с японкой был спорный момент, она выступала с такой большой гематомой на глазу, но при этом проявила настоящий аланский дух, - отметил Газзаев. - Мы гордимся Мадиной, и это хороший пример, который необходим нашим спортсменам на крупных турнирах, когда они защищают честь своей страны".